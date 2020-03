Datafolha: 56% aprovam ações de Bolsonaro contra Covid-19

Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 56% dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro aprovam as ações tomadas por ele no combate ao novo coronavírus. Os números foram divulgados na última terça-feira (24), pelo jornal Folha de São Paulo.

A análise, que também trouxe a avaliação sobre o trabalho do ministro da Saúde, encontrou ótimos resultados na atuação de Luiz Henrique Mandetta. Ao todo, 64% afirmaram acreditar que a gestão da crise está ótima ou boa, outros 25% escolheram o conceito regular e apenas 10% afirmaram estar ruim.

Outro ponto avaliado foi o trabalho da pasta de Saúde como um todo. Para esse quesito, 55% dos entrevistados disseram que o trabalho está bom ou ótimo, 31% regular e apenas 12% avaliaram como ruim.

Segundo o Datafolha, foram entrevistadas 1.558 pessoas por telefone celular entre quarta-feira (18) e sexta-feira (20). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.