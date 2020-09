De virada, Paysandu vence o Remo e larga na frente pelo título do Parazão

Leão sai na frente no primeiro tempo com Eduardo Ramos, mas recua demais no segundo e leva dois gols. Papão pressiona bastante, explora a velocidade pelos lados do campo e chega ao empate no final com Uilliam Barros e Netinho

O Paysandu venceu o Remo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém, e largou com vantagem pelo título do Campeonato Paraense 2020.

O Leão Azul saiu na frente com Eduardo Ramos, ainda no primeiro tempo, mas recuou demais no segundo e levou dois gols do maior rival no final do confronto. O Papão não abdicou do resultado durante todo o clássico, pressionou o adversário, explorou as laterais em velocidade e conseguiu a virada com Uilliam Barros e Netinho, que saíram do banco de reservas.