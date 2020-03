Defensoria Pública do Pará anuncia regime especial e atendimento restrito devido ao novo coronavírus

Medidas temporárias devem ser tomadas a partir desta terça, 17.

Uma portaria da Defensoria Pública do Estado do Pará deve estabelecer medidas temporárias, a partir desta terça (17), para diminuição de circulação de pessoas nas dependências do órgão, como prevenção ao novo coronavírus. O documento deve ainda estabelecer regime especial de trabalho.

Segundo a DPE, a portaria está de acordo com recomendações do Ministério da Saúde. O atendimento ao público em todas as unidades deve ficar restrito, sendo atendidos somente casos de urgência e emergência ou que envolvam o perecimento de direito.

A portaria deve manter a prática de todos os atos judiciais a cargo da DPE, exceto se houve suspensão de prazos judiciais e audiências pela autoridade competente. As medidas também incluem a suspensão de visitas carcerárias ou em unidades de internação, também com exceção de casos urgentes ou que envolvam perecimento de direito.

A abertura de calendário para agendamento de atendimentos será adiada para abril. Os núcleos que já realizaram agendamentos, a partir deste mês, ficam autorizados a adiar ou reagendar atendimentos. Cursos, capacitações, seminários e congressos também ficam suspensos.

Defensores, servidores e estagiários com idade a partir de 60 anos, com doença cardíaca ou pulmonar, com tratamento envolvendo medicamentos imunossupressores, quimioterápicos ou diabéticos, os transplantados, pessoas com filhos menores de um ano e gestantes devem ficar fora das escalas de atendimentos ordinários.

São consideradas demandas urgentes: busca e apreensão; mandados de segurança; contestações; medidas cautelares; ações de medicamentos e internação hospitalar; energia elétrica, habilitação em processo judicial pela DPE, com audiência marcada; ação de alimentos; outras medidas necessárias e urgentes para garantia do direito.

Na Central de Execução Penal, as demandas consideradas urgentes são: habeas corpus; permissão de saída para tratamento médico; e exame de corpo e delito.