Defesa Civil confirma sete mortes por causa da chuva em Minas

A Gomes da Costa, líder em pescados no Brasil, lança a campanha Gomes da Costa Te Ajuda nas Contas: comprando R$ 10 em produtos da marca, o consumidor recebe de volta R$ 10 e poderá usá-lo em créditos para o celular pré-pago ou para o pagamento de contas de consumo, como água, luz, gás e telefone via app Recarga Pay.

Sem sorteio, todos que participam da promoção ganham de volta o dinheiro da compra dos produtos.

A promoção teve início no último dia 10 de janeiro e vai até 30 de abril de 2020, sendo válida em território nacional. Para obter seus créditos, o participante deverá cadastrar o cupom fiscal no site www.gomesteajudanascontas.com.br, baixar, gratuitamente, o aplicativo RecargaPay, disponível nas lojas Apple Store e Google Play, e usar o voucher recebido por e-mail após cadastro do cupom para usar como quiser.

A recarga do celular, na modalidade pré-pago, é válida para operadora à escolha do participante. O pagamento de contas, por meio da informação do código de barras, será feito por meio do aplicativo RecargaPay. No site www.gomesteajudanascontas.com.br, o participante encontra todo o regulamento da promoção.

Para dúvidas sobre a promoção Gomes da Costa Te Ajuda nas Contas:

Telefone: 0800 591 0430 (de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados). E-mail: gomesteajudanascontas@tlcmarketing.com

Sobre a Gomes da Costa

A Gomes da Costa, marca com 70 anos de história bem-sucedida no Brasil, é líder na produção e comercialização de pescados enlatados. Como parte do espanhol Grupo Calvo, a empresa tem ampliado a oferta de produtos e também a malha de distribuição, as vendas ao exterior e os compromissos com a sociedade e o meio ambiente. Sua sede industrial, localizada na cidade de Itajaí (SC), constitui hoje o maior complexo de recepção e processamento de pescados da América Latina, produzindo diariamente mais de 2 milhões de latas e gerando mais de 2 mil empregos diretos. Com isso, a Gomes da Costa desempenha importante papel não só no entorno de sua fábrica, mas na própria cidade.

www.gomesdacosta.com.br