Delegado é impedido de entrar armado em boate e dá voz de prisão a proprietário

O diretor de marketing da Embratur, Osvaldo Matos, declarou que a agência pretende mostrar o lado bom do Brasil nas produções artísticas. Com um orçamento de US$ 120 milhões, a Embratur vai pretende patrocinar um filme e um musical da Broadway.

Estrelado por Sheron Stone, o longa Além do Paraíso vai mostrar a procura pelo tesouro escondido do imperador Constantino. Em fase de pré-produção, as filmagens iniciam ainda neste primeiro semestre e pretendem dar “visibilidade a vários destinos da costa do Nordeste, por conta do impacto do filme em nível global”.

Já o musical da Broadway irá relatar a história da música do Brasil “contornando todos os movimentos musicais e culturais”. O roteiro trará uma história em que a cantora Carmen Miranda teria tido o corpo congelado e é “ressuscitada” nos dias atuais.

Osvaldo Matos é o diretor de marketing da Embratur Foto: Reprodução

– Vamos mostrar o Brasil que deu certo, tanto nos filmes quanto nos roteiros. Não vamos mostrar tráfico, violência, favela essas coisas que vinham sendo exportadas. A gente quer mostrar o que é bom. Não podemos vender as mazelas do Brasil, isso temos que resolver internamente – disse Osvaldo Matos.

Ainda há planos para um livro com a história dos judeus e sua jornada no Brasil desde a época do descobrimento e a produção de um documentário sobre os judeus com a criação de um roteiro turístico judaico no Brasil. A Embratur elabora a criação de parcerias com companhias aéreas que façam o trajeto Brasil-Israel, com pacotes de atrações judaicas no país. Além da criação de pacotes turísticos com atrações militares, como fortes e academias das forças armadas.