Demi Lovato comenta em foto de Anitta com Gui Araújo e fãs especulam feat

Os fãs de Demi Lovato e de Anitta ficaram em polvorosa na tarde de hoje, quando a cantora americana comentou em uma publicação da funkeira brasileira.

Na sequência de fotos publicadas por Anitta, ela aparece ao lado de seu namorado, o influencer e apresentador Gui Araújo. Os dois estão na cama da artista, no maior chamego. Entre as centenas de comentários de fãs e também de amigos famosos, o de Demi chamou a atenção.

O comentário deixado pela artista americana por si só foi simples: vários emojis de chamas, refletindo as imagens quentes publicadas na rede social. No entanto, muita gente começou a enxergar a possibilidade de um feat entre as duas.

“Quero um feat para ontem!”, disse uma internauta. “Já que estão amigas, podiam muito bem gravar juntas, né amadas?”, pediu outro. “Imagina o que pode sair de um feat desses, meu pai”, disse mais um, animado com a possibilidade. Houve até mesmo pedidos para que Demi participasse, via transmissão ao vivo, do programa “Anitta Dentro da Casinha”, apresentado por ela durante a quarentena.

No programa de estreia, quem apareceu foi a cantora Katy Perry.