Depois de 9 anos no SBT, Rachel Sheherazade é dispensada

O SBT não renovará o contrato da jornalista, que tem um alto salário

Rachel Sheherazade vem se tornando, desde 2011, quando foi contratada pelo SBT, uma figurinha carimbada na TV. Mas, após nove anos na emissora de Silvio Santos, a jornalista não terá seu contrato, que vence no último dia de outubro, renovado.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, Rachel foi avisada oficialmente na segunda-feira (7). Ainda de acordo com a coluna e com fontes do SBT, um dos problemas para a renovação era o salário elevado da jornalista que, especula-se, era de pelo menos R$ 200 mil mensais.

Especula-se, também, que Rachel estaria sendo sondada por emissoras fechadas e abertas.