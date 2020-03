Deputados adiam votação de veto e criam mecanismos para acesso à lista de espera e recorrer de multa

Durante a Sessão Ordinária desta terça-feira, 03.03, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, os deputados aprovaram cinco projetos em redação final e adiaram a análise de um veto integral interposto pelo executivo estadual ao projeto de lei da deputada Marinor Brito (PSOL), que institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres dos Saberes e Fazeres das Culturas Populares, marcando o retorno dos trabalhos legislativos após os feriados do Carnaval.

Foram aprovados a criação de uma ferramenta virtual para apresentação de defesas de multas e infrações pelo DETRAN-PA, de autoria do deputado Júnior Hage (PTB), e a concessão aos advogados privados e públicos da atribuição de autenticar documentos juntados em processos administrativos na administração pública do Estado do Pará, do deputado Dirceu Ten Caten (PT).

Foto: Baltazar Costa

O projeto de lei de autoria do deputado Jaques Neves (PSC), que estabelece a obrigatoriedade da lista de espera dos pacientes na ‘internet’ que aguardam atendimento dos serviços públicos de saúde, foi aprovado com duas emendas interpostas pelo próprio autor. Já o projeto de Resolução, que cria a medalha Mérito da Saúde Dr. Camilo Salgado, de autoria da deputada Ana Cunha (PSDB), foi votado somente a redação final.

Foto: Baltazar Costa

Outro projeto aprovado declara o “Mastro de São Sebastião”, do município de Igarapé-Açu, como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, com autoria do deputado Thiago Araújo (Cid23). Estes projetos aprovados serão enviados ao executivo para a sanção governamental, com exceção do projeto de resolução que é matéria de competência do Poder Legislativo.

Foto: Baltazar Costa

Veto do Executivo

O veto do governador Hélder Barbalho ao projeto aprovado na ALEPA, de autoria da deputada Marinor, que institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres dos Saberes e Fazeres das Culturas Populares, foi baseado, no artigo 105, inciso II, alínea d, da Constituição do Estado do Pará, que diz que a iniciativa é privativa do Governador, principalmente porque o projeto cria, estrutura e determina atribuições às Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, neste caso a Secretaria de Estado de Cultura – SECULT.

A deputada Marinor pediu na tribuna a transferência da discussão e votação porque ela estranhou a inclusão na pauta, já que aguardava mais detalhes do governo sobre os argumentos contidos no veto. “Queria que o líder do governo pudesse pedir a suspensão da apreciação do veto, porque foi fruto de uma negociação que tive pessoalmente com o governador, que imediatamente pediu o levantamento e o envio dos outros argumentos para mim, que ensejaram o veto”, informou.

Foto: Baltazar Costa

O líder do governo, deputado Chicão (MDB), interviu imediatamente e indicou um acordo de lideranças partidárias para retirar o projeto de pauta por três sessões consecutivas, o que foi aceito em plenário. “Eu não conheço o governador Hélder Barbalho acertando uma coisa em particular (audiência) e fazendo outra em público”, argumentou o líder.

Recurso de multas pela ‘internet’

O projeto que cria uma ferramenta virtual, dentro do site do Detran, para a apresentação de defesas de multas e infrações de trânsito no âmbito do Estado foi aprovado. “A proposição visa facilitar a apresentação de defesa e recursos administrativos através da ‘internet’ em sítio disponibilizado unicamente para tal fim, facilitando e proporcionando um maior conforto aos autuados e contribuintes, propulsionando a modernização do sítio eletrônico da instituição”, explicou o autor, deputado Hage. Para ele, o projeto vem para desburocratizar e agilizar o direito de recorrer de multas e infrações. “E vem ainda para economizar custos e não vem produzir novas despesas ao poder público”, disse.

Advogados poderão autenticar documentos

Outro projeto de lei aprovado foi o de autoria do deputado Dirceu Ten Caten, que concede aos advogados privados e públicos a atribuição de autenticar os documentos juntados em processos administrativos na administração pública do Estado do Pará. O parlamentar argumentou que essa prerrogativa já existe em processos na esfera judicial, conforme previsto no Código de Processo Civil (art. 425, IV).

“Este dispositivo, se aceito pelo executivo, afasta burocracias desnecessárias que emperram andamentos processuais; e, de outro, se coaduna com o relevante papel do advogado, assegurado na Constituição Federal, considerado como “indispensável à administração da justiça” (art. 133)”, fundamentou.

Publicação na Internet da lista de espera de pacientes

O projeto de Lei de autoria do deputado Jaques Neves (PSC), médico cardiologista, que estabelece a publicação na ‘internet’ da lista de espera dos pacientes que aguardam atendimento nos serviços públicos de saúde do Estado e dos municípios do Pará, foi aprovado com a aceitação de duas emendas de plenário apresentadas pelo próprio autor.

A primeira é uma aditiva que faculta aos municípios aderiram ao sistema estadual de transparência do sistema de saúde e uma modificativa ampliando o conceito de entes públicos do Estado e municípios, para que os gestores de saúde do Estado publiquem em seus sítios eletrônicos oficiais na rede mundial de computadores a lista de espera atualizada dos pacientes que estejam aguardando atendimento dos serviços públicos de saúde – consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos – prestados pelos referidos entes públicos. Para o deputado Neves, as emendas acatadas dão mais abrangência e eficiência à transparência no atendimento.

A divulgação das informações observará o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde – CNS ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. A lista deverá ser fornecida nominalmente pelos entes gestores do SUS, sempre que solicitada pelos membros do Ministério Público, Comissões de Saúde da Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Auditorias do Sistema Único de Saúde e outros órgãos de controle.

Para o deputado Neves, o atendimento dos pacientes deverá seguir rigorosamente a lista de espera, por ordem cronológica de inscrição, salvo nos procedimentos emergenciais ou prioritários, assim justificados por profissional competente. “Sempre que houver violação da ordem cronológica de inscrição na lista de espera, por imposição legal, judicial ou prioridade técnica, o sistema gestor manterá o nome priorizado na lista, mas fará registrar a informação e justificativa médica ao lado do nome da identificação do paciente beneficiado com a preferência” explicou.

Foto: Baltazar Costa