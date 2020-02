Deputados aprovam projeto obrigando a publicação da lista de espera nos atendimentos à saúde

Na Sessão Ordinária da última quarta-feira (12/02), os deputados aprovaram, em 1.º turno, quatro projetos de Lei, e um projeto de resolução que cria a Medalha Rito da Saúde Dr. Camilo Salgado, uma proposição da deputada Ana Cunha (PSDB), médica ginecologista. Este projeto foi votado em turno único.

Nossa equipe esteve presente na Alepa, e teve a oportunidade de conversar com o Presidente da Alepa Dr Daniel Santos do MDB sob os assuntos da 2° seção da 19° legislatura 2020 e também falamos do ponto de vista político do desafio do Governo Federal para os Estados quando se trata do ICMS.

O Apresentador Âncora do Programa Mexe Pará Notícias Silvinho Santos interagiu com as seguintes perguntas também a respeito da sua possível candidatura a Prefeitura de Ananindeua e seus trabalhos que desempenhou como Presidente da Câmara de Ananindeua na época em conjunto com o atual Prefeito Manoel Pioneiro.

Sessão Ordinária

Os parlamentares votaram ainda em 1.ª rodada o projeto de Lei de autoria do deputado Jaques Neves (PSC), médico cardiologista, que estabelece a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam atendimento nos serviços públicos de saúde do Estado e dos municípios do Pará.

Outros projetos aprovados declaram o “Mastro de São Sebastião”, do município de Igarapé-Açu, como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, com autoria do deputado Thiago Araújo (Cid23), e reconheceram como de utilidade pública a “Associação Amigos e Protetores dos Animais e Meio Ambiente – AAPAMA, de Paragominas, e a Colônia de Pescadores Z-19, com sede no município de Óbidos, formulados pelos deputados Igor Normando (POD) e Orlando Lobato (PMN), respectivamente.

