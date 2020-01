“Desça você do palanque” disse Zenaldo em resposta as críticas do governador; veja o vídeo

O clima esquenta entre o Governador do Estado e a Prefeitura de Belém, em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, o governador, se pronunciou a respeito do possível auxílio do Governo do Pará no saneamento das ruas da capital Belém.

“Vamos olhar o que é possível fazer em relação as ruas de Belém, porque o problema é que obra de rua tem que envolver a “Prefeitura”… e eu estimulo que a Prefeitura de Belém possa acordar também e baixar a poeira da política e entender que temos que viver para construir a união em em favor desse Estado…” disse o governador .

Helder Barbalho, aparece no vídeo ao lado de Manoel Pioneiro, prefeito de Ananindeua.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, Ananindeua é a segunda pior cidade do Brasil (99º colocação do ranking) no que tange ao saneamento básico.

Ao deixar a prefeitura de Ananindeua, em 31 de dezembro de 2012, Helder Barbalho entregou o município com o triste título de “Pior Cidade do Brasil em Saneamento Básico”, fato este que parece ter sido “esquecido” tanto pelo atual governador, quanto pelo atual prefeito Manoel Pioneiro. A questão é: o que tem sido feito efetivamente pelo Governo do Estado do Pará para ajudar os municípios, além de discursos repletos de frases de efeito? Se por Ananindeua Helder Barbalho, nada tem feito, imagine por Belém.

De mais a mais, é de todos sabido que os meios de comunicação dos Barbalhos perseguem todo e qualquer adversário de seus patrões, entre eles, certamente o prefeito de Belém. Essa história não parece convencer ninguém.

Em resposta também em vídeo do atual governador, Zenaldo Coutinho disse que a Prefeitura de Belém está de portas abertas para qualquer parceria com o Governo do Estado. Ele citou por exemplo o débito do Governo do Estado do Pará com PMB no valor de R$12 milhões que até hoje não foram quitados.

Zenaldo também disse que uma das formas do Governo “ajudar” no desenvolvimento do município, seria pagando a Agência Reguladora de Água e Esgoto de Belém (Amae) sem que a prefeitura tivesse que acionar a Justiça.

*com informações Pará Web News