Descubra como usar o ovo para cuidar dos cabelos

Água e bicarbonato: Os benefícios do consumo diário de pequenas doses na sua saúde

Um produto que raramente está faltando em nossas despensas é o bicarbonato de sódio . Barato e facilmente disponível em supermercados e farmácias, mostra-se útil em várias situações e, para piorar a situação, é bom para a saúde.

De fato, basta beber um copo por dia , obviamente diluído em um copo de água natural, para obter benefícios extraordinários. Vamos ver o que eles estão juntos.

Água e bicarbonato de sódio, o que acontece ao seu corpo, juntando-os todos os dias

Bicarbonato de sódio – fonte: Istock photo

Antes de tudo, é necessário lembrar que o bicarbonato de sódio deve ser tomado em pequenas doses e que, antes de fazê-lo, é aconselhável consultar o seu médico, especialmente se você sofre de certas doenças como, por exemplo, pressão alta ou por várias razões pelas quais você está seguindo uma dieta pobre em sódio; nesse caso, o bicarbonato de sódio seria evitado.

Dito isto, veja como meia colher de chá de bicarbonato de sódio diluído em um copo de água natural e em temperatura ambiente, se tomado todos os dias, pode fazer a diferença para o nosso corpo.

O bicarbonato de sódio regula o pH do sangue , reduzindo os níveis de acidez.

, reduzindo os níveis de acidez. Ajuda na digestão , especialmente se combinado com suco de limão ou gengibre e tomado imediatamente após uma refeição pesada

, especialmente se combinado com suco de limão ou gengibre e tomado imediatamente após uma refeição pesada Ele desempenha a função de antiácido , diminuindo a azia e azia

, diminuindo a azia e azia Diminui qualquer infecção do trato urinário desinfectando-o

desinfectando-o Mantém o colesterol ruim na baía

Ajuda a aliviar a dor nas gengivas devido a inflamação

devido a inflamação Reduz a inflamação em geral. Além disso, estudos recentes mostraram que uma dose mínima tomada todos os dias torna os problemas de lúpus e artrite reumatóide menos agudos.

Curiosidade : O bicarbonato de sódio também é excelente como substituto do fermento, provando ser um remédio saudável e caseiro para a preparação de sobremesas e produtos fermentados. Para fazê-lo funcionar, no entanto, é necessário combiná-lo com outra substância ácida, como suco de limão ou iogurte. Dessa forma, se você estiver preparando uma sobremesa e descobrir no último momento que não tem fermento, a solução estará sempre à mão.