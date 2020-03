Descubra quanto a Samsung gasta para produzir o Galaxy S20 Ultra

Estimativa de preço foi feita com a configuração mais cara do modelo

O site TechInsights fez uma análise de todos os componentes usados no Galaxy S20 Ultra para ter uma noção do custo estimado de produção do dispositivo. Para isso, a equipe precisou desmontar todo o smartphone e analisar todos os componentes usados para fabricar o Galaxy S20 Ultra.

O valor que a Samsung gasta para fabricar o dispositivo equipado com Snapdragon 865 é de US$ 528,50 (R$ 2.433,00 em conversão direta atual – Dólar a 4,61), aproximadamente. O dispositivo é vendido no varejo dos Estados Unidos por de US$ 1.399 (R$ 6.446,00) sem o imposto sobre vendas.

A análise foi feita com a versão mais cara do Galaxy S20 Ultra, isso é, com as melhores especificações possíveis do smartphone. O modelo conta com um conjunto de câmeras que custa cerca de US$ 107,50. Isso inclui a câmera traseira primária de 108MP, uma câmera selfie de 40MP, uma câmera ToF e alguns outros recursos de sensores e foto. A Samsung também incluiu um sistema de câmera com zoom óptico de periscópio de 48MP no Galaxy S20 Ultra, que aumenta ainda mais o preço e a complexidade da configuração.

Já no quesito processador, o dispositivo possui a plataforma Snapdragon 865, sendo esse o segundo componente mais caro do sistema, custando cerca de US$ 81 à Samsung. A tela sensível ao toque OLED de 6,9 ??polegadas QHD com refresh rate de 120Hz do Galaxy S20 Ultra tem um custo estimado de US$ 67, ficando em terceiro lugar no ranking de peças mais caras.

É claro que o valor estimado pelo TechInsights de US$ 528,50 é apenas o custo para produzir uma única unidade Galaxy S20 Ultra. Deve-se considerar o investimento da Samsung no setor de Pesquisa e Desenvolvimento nos últimos anos para chegar no modelo atual dispositivo. Esse valor também não inclui o orçamento de marketing, custo de produção, mão-de-obra e embalagens, por exemplo.

Além do Galaxy S20 Ultra com Snapdragon 865, a Samsung também está vendendo em mercados selecionados uma variante 4G com seu chip Exynos 990. O custo de produção para esse modelo deve ser menor, já que ele não possui tecnologia 5G e processador da Qualcomm.