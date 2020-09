Desembargador João Maroja morre aos 76 anos, em Belém

O magistrado faz parte da corte de Justiça do Pará por 11 anos. Causas da morte ainda não foram divulgadas.

O desembargador João José da Silva Maroja morreu neste domingo (6), em Belém, aos 76 anos. O magistrado faz parte da corte de Justiça do Pará por 11 anos, entre 2003 e 2014. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Nascido em Belém, o desembargador fez faculdade de Direito na Universidade Federal do Pará (UFPA). João Maroja estava aposentado desde 2014, quando deixou a corte do Pará. Durante a carreira, o desembargador integrou o Conselho da Magistratura no biênio 2005-2007 e presidiu a 1ª Câmara Criminal Isolada em 2006.

João Maroja também foi procurador-chefe da Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de Belém, entre os anos de 1991 e 2001. Além disso, Maroja foi professor universitário e ministrava a disciplina de Prática Forense Civil.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) lamentou a morte do desembargador. Segundo o TJ, o corpo de Maroja será velado no Salão Nobre do edifício-sede do Tribunal.