Desemprego cresce em Belém e atinge mais de 100 mil pessoas

Cerca de 100 mil belenenses estão desempregados, de acordo com um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociecônomicos (Dieese/PA). Os dados analisados fazem um comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2019.

De acordo com o estudo, no primeiro trimestre de 2020, o número de desempregados em Belém cresceu 18,6%, o correspondente a 16 mil pessoas a mais sem ocupação. Um total de 102 mil desempregados. De outubro a dezembro de 2019, o quantitativo registrava 86 mil pessoas desocupadas na capital paraense.

Ainda segundo o levantamento, de janeiro a março de 2020, houve uma diminuição de 1,6%, correspondente a 11 mil pessoas, na quantidade de ocupados em Belém, totalizando 676 mil belenenses com ocupação. No último trimestre de 2019, o índice na capital era de 687 mil pessoas ocupadas.

Entre os belenenses com ocupação no primeiro trimestre de 2020, cerca de 59,7% do total, correspondente a 404 mil pessoas, foram considerados empregados. Cerca de 230 mil ocupados, equivalente a 33,8% trabalham por conta própria. Na condição de empregador, foram identificados 28 mil pessoas, correspondente a 4,2% do total de ocupados e em condição de trabalhador familiar, eram cerca de 15 mil pessoas.

O levantamento do Dieese foi feito a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo apontou ainda que entre as pessoas com ocupação em Belém, 53,9% são homens e 46,1% mulheres. Entre as capitais da região Norte do país, Belém ficou sem 2º lugar no índice de desemprego, ficando atrás apenas de Manaus, que totalizou 216 mil desempregados.