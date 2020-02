Designados os árbitros para a 5ª rodada do Paraense 2020

O primeiro RexPa do ano de 2020 contou com a atuação de mais de 600 policiais militares, que garantiram a segurança dos torcedores durante a partida de futebol, realizada na tarde deste domingo (9) no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Militares de diferentes unidade da PM realizaram o policiamento preventivo na área interna e externa do Mangueirão, além das principais vias em torno do estádio.

As ações de segurança pública e defesa social foram realizadas nas modalidades a pé, motorizado e montado. Os policiais foram distribuídos nas bilheterias, arquibancadas, campo e nas vias próximas ao Mangueirão. O evento ocorreu sem ocorrências de grande relevância.

Cerca de 29 mil pessoas foram até o Estádio Olímpico do Pará, neste domingo (9), assistir ao jogo. Os militares realizaram ações antes, durante e depois da partida, para garantir a segurança dos torcedores na entrada, permanência e saída do público.

“O esquema de segurança foi definido como precursor, policiamento propriamente dito e finalizador. Nós tivemos também o reforço do Comando de Policiamento da Capital I e II, além do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM) nos principais corredores que dão acesso ao estádio”, comentou o tenente-coronel Marcos Paulo Barros, comandante do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), que esteve à frente da operação.

Além das tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e Quartel do Comando-Geral (QCG).

Por: Matheus Soares – SD PM