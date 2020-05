Designer francês cria cúpulas para que restaurantes reabram sem risco

O designer francês Christophe Gernigon projetou uma espécie de “cúpula” de acrílico para que os restaurantes possam reabrir sem risco de disseminar a Covid-19. Batizada de Plex’eat, ela foi criada para proteger os clientes e funcionários sem prejudicar a interação entre eles.

A invenção, que é pendurada no teto como uma espécie de copo invertido, já está sendo testada em um restaurante chamado H.A.N.D., em Paris. Segundo Mathieu Manzoni, diretor do restaurante, o Plex’eat é uma solução mais “poética e elegante” do que o distanciamento social, algo que os proprietários afirmam que reduzirá a capacidade de seus estabelecimentos pela metade ou mais.

A ideia surgiu após uma visita de Gernigon a uma loja em Bangkok, na Tailândia, onde havia “domos” individuais com cadeiras onde as pessoas podiam se sentar para ouvir música. Ele combinou este design com os escudos faciais usados por profissionais de saúde durante o combate à pandemia.

O designer afirma já ter recebido mais de 200 pedidos de seu produto, atualmente em pré-venda, vindos da França, EUA e Japão.