Desistir não é para você

Ninguém te poderá resistir, todos os dias de tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herda a terra que jurei a seus pais lha daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, mem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1.5-7

FÉ e coragem andam juntas. Não há fé sem coragem, assim como não há coragem sem fé. Uma depende da outra para que haja conquistas.

Por três vezes, Deus ordenou a Josué que se esforçasse e tivesse bom ânimo. Esforço aqui não tem relação com o aspecto físico, mas com força espiritual, que diz respeito à convicção pessoal; assim como o ânimo não tem relação com sentimentos, mas com a coragem para encarar qualquer desafio, independentemente das circunstâncias.

Tudo na vida depende de fé e coragem. Fé para acreditar em si mesmo e, sobretudo, em Deus, e coragem para colocar essa fé em prática. A fé tem de ser focada na parceria da pessoa com Deus. Fé em si mesmo e na palavra dEle. Ter dentro de si a certeza de que tudo que Ele prometeu, haja o que houver, se cumprirá na sua vida.

Deus insistiu três vezes consecutivas com Josué para que ele fosse forte e corajoso, porque disse dependeria seu sucesso. Será que esse conselho já perdeu o sentido hoje em dia ? Qualquer conquista, incluindo a salvação eterna, depende de que essa orientação seja colocada em prática.

A ordem Divina é para que você se esforce e tenha bom ânimo: fé e coragem. Em outras palavras, seja forte e corajoso mantendo o foco na palavra de Deus.

Deus abençoe abundantemente em O Nome do Senhor Jesus.