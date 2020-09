Deslizamentos de terra matam 12 pessoas e deixam 21 desaparecidos no Nepal

Deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais atingiram duas aldeias no Nepal neste domingo, matando pelo menos 12 pessoas, afirmou um funcionário do governo.

Dez pessoas morreram e 21 estão desaparecidas depois que um grande deslizamento de terras destruiu casas e deixou vítimas em Barahbise, 100 km a leste de Katmandu, perto da fronteira com a região chinesa do Tibete, disse o funcionário do governo nepalês Murari Wasti.

Duas outras pessoas morreram em um deslizamento de terra em Baglung, no noroeste.

Ambos os deslizamentos atingiram as aldeias antes do amanhecer e as pessoas não tiveram chance de escapar em segurança, disseram as equipes de resgate.

“As equipes de resgate estão procurando pelos desaparecidos”, disse Wasti à Reuters.

As últimas fatalidades aumentaram para 314 o número de mortos em deslizamentos de terra e enchentes na temporada de monções que vai de junho a setembro. Pelo menos 111 pessoas continuam desaparecidas e 160 ficaram feridas, disse Wasti.