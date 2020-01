Desportiva e Carajás iniciam a temporada do futebol paraense na Copa SP

O elenco do Flamengo curte as férias após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Conmebol Libertadores. Os dirigentes, no entanto, pensam na temporada e, além das contratações, planejam manter dois jogadores: Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

No caso de Gabigol, o Flamengo tem acordo com a Inter de Milão, dona dos direitos do atacante. Porém, ainda falta a resposta positiva do jogador, que monitora o mercado europeu. Ele tem o intuito de retornar ao velho continente, e o Fla está aguardando a definição do atleta.

Já o caso de Bruno Henrique é menos complicado. O jogador tem contrato até final de 2021, e o Flamengo pretende aumentar o salário do atleta, com o intuito de valorizá-lo. Clubes da China, no entanto, tem sondado constantemente o atacante, que pode se sentir atraído pelas altas cifras.

O Flamengo trata com otimismo os dois casos. Gabriel Barbosa foi o artilheiro do Fla em 2019, com 43 gols, 12 assistências, em 59 jogos disputados. Bruno Henrique foi o vice-artilheiro do time. Em 62 partidas, ele balançou as redes 35 vezes e deu 15 assistências.