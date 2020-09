Destaque do Arrocha e Sofrência: Taty Pink lança seu primeiro DVD Minha Cara

Eleita pelo público como um dos novos destaques do arrocha sofrência paraense, Taty Pink – nome artístico da cantora e compositora Tatiane Silvino Valente – lança seu primeiro audiovisual o DVD Minha Cara.

O primeiro DVD foi gravado numa apresentação de tom mais íntima feita pela artista no Chevallier em Belém do Pará, com produção de Ewerton Bass (baixo), Hiato (violão), NICK Monteiro (produtor), Eliezer (sax) e direção musical Prisma Cinevideo.

Precisa Superar – Taty Pink participação banda Kenner

Lançado recentemente nas plataformas digitais o DVD “Minha Cara” apresenta 12 músicas sendo quatro músicas inéditas; “Saldo Negativo, Se você me ama, Não foi amor, Precisa Superar (com participação banda Kener)”. Duas versões; “Amor não é dor, Primeiro amor” e seis regravações; “Ainda to aí, Despedida de casal, Quero você do jeito que quiser, Viva voz, Ei DJ e Não vai embora”.

Ainda to aí – Taty Pink

SOBRE TATY PINK: Natural da cidade de São Pedro da Água Branca-Ma, onde morou até os 13 anos de idade. Em 2006, a cantora foi morar em Tucuruí-Pa, aonde se descobriu no mundo da música através de seu pai que já morava na cidade, e assim começou a cantar em uma banda chamada Maracaybo, logo em seguida foi chamada e aclamada pela Banda Caferana Melodia na qual fez história durante quatro anos e foi batizada pelo o público de “Taty Pink”, por sempre aparecer nos palcos com looks de show na cor rosa, atualmente Pink é uma das cantoras do Arrocha mais ouvida do Pará.

No Youtube seu set de músicas já tem mais de 130 mil visualizações e cada dia crescem as visualizações em outros canais como, por exemplo, no palcomp3 foi destaque da semana e hoje com dois meses tenho mais de 100 mil downloads. Conta a mais nova musa do Arrocha sofrência do norte do Brasil.

Atualmente além de trabalha na divulgação do seu novo DVD Minha Cara, Pink foca no seu trabalho artístico, na produção de novas composições e gravações para seus futuros clipes.

Serviço: Ouça novo DVD “Minha Cara” da cantora Taty Pink, disponível nas principais plataformas digitais; Palco MP3, Sua Música, Spotify, Deeze, Tic Toc, youtube. Contato: (91) 98471-2738