Destaque do Castanhal no Parazão, meia é sondado pelo Remo

Dioguinho estaria na mira do Remo, mas ainda não há nada concreto

O meia Dioguinho, que jogou o Campeonato Paraense pelo Castanhal, foi sondado pelo Remo. O jogador foi um dos destaques do Japiim na temporada e atraiu os olhares da diretoria azulina, inclusive pelo desempenho nos jogos da semifinal do Parazão. Uma fonte confirmou que o Remo sondou o meio-campista, mas não sabe como está a negociação.

O fato é que o Remo está precisando de um meia, ainda mais se a lista de provável dispensa se concretizar.

Durante o Parazão, o Dioguinho marcou cinco gols e foi fundamental para que o Castanhal chegasse à semifinal da competição.

Enquanto a diretoria de futebol do Remo trabalha atrás de reforços, o time se prepara para enfrentar o Treze-PB, no jogo que encerra a quinta rodada da Série C. A partida será às 20 horas de quinta-feira (10), no Amigão, em Campina Grande (PB), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.