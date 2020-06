Detran adota novos procedimentos para os serviços de habilitação

Novos procedimentos foram adotados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) com relação aos processos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e primeira habilitação, em cumprimento às medidas de segurança adotadas pelo governo do Estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os protocolos estão em vigor e serão cumpridos até o retorno das atividades normais do órgão.

Para os processos de primeira habilitação, o candidato deverá imprimir o boleto pelo site do Detran, e, após o pagamento, procurar os canais de atendimento do órgão para o agendamento do dia e horário da coleta biométrica. Após isto, pelos mesmos canais, deverá agendar os exames médico e psicotécnico. Assim que aprovado, deverá procurar um Centro de Formação de Condutores (CFC), que estará apto para realizar as aulas teóricas, em modo remoto, e práticas, cumprindo todas as exigências sanitárias exigidas pelo Departamento.

Os processos de primeira habilitação, registro de CNH de outros estados da Federação, registro de estrangeiro e renovação e alteração de dados cadastrais realizados de forma conjunta são os únicos serviços cuja captura biométrica continua sendo obrigatória. O serviço será realizado cumprindo medidas de higienização após o atendimento de cada candidato.

A captura biométrica se mantém suspensa para os serviços de renovação e segunda via da CNH. Os registros serão aproveitados dos processos anteriores já feitos pelos condutores. A medida vale, inclusive, para os serviços que estejam com captura biométrica pendente.

O Detran ressalta que não é preciso pressa na realização dos atendimentos, pois os prazos continuam suspensos por tempo indeterminado e pede a atenção dos usuários no cumprimento da data e horário do agendamento para evitar aglomerações.

Os agendamentos dos serviços poderão ser feitos pelo número 154, webchat online no site, e pelos números (91) 3289-7500, (93) 31910769 e (94) 31982039.

Por: Leandro Oliveira (DETRAN)