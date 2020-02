Detran já realizou mais de mil testes de bafômetro no Pará neste Carnaval

Durante a “Operação Carnaval por Todo o Pará”, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) já realizou mais de mil testes de etilômetro em diversos municípios do Pará. As equipes também registraram um número menor de autuações em um balanço preliminar. Além de coibir a prática de embriaguez ao volante e o excesso de velocidade, as ações tem como objetivo alertar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro.

“As operações estão ocorrendo conforme o planejado. Nas áreas de atuação do Detran, é possível observar que os condutores não estão mais fazendo a associação ‘bebida e direção’. O número de autuações, até o momento, está bem reduzido” – Ivan Feitosa, coordenador de Fiscalização do Departamento.

Em Mosqueiro, os agentes de educação realizam ações de orientação nas estradas e praças do distrito. A blitz educativa, através de abordagens aos motoristas e ciclistas, reforça acerca das leis e instrução sobre os fatores de risco e comportamento no trânsito e alertam do perigo de dirigir sob o efeito de álcool. A ilha conta com uma unidade móvel do Detran que contém sala de vídeo e diversas atividades para chamar a atenção das crianças. De forma lúdica, através de jogos educativos e pinturas, os agentes orientam pais e pequenos. Até o momento, as ações já alcançaram cerca de 200 crianças e 60 pais. Em todo o distrito, os agentes de fiscalização estão distribuídos em pontos estratégicos para garantir o ordenamento e dar mais fluidez ao trânsito.

Em Cametá, na região do Baixo Tocantins, os agentes de educação atuam de forma estratégica nas estradas e vilas, praças, escolas e na rampa de acesso à travessia das balsas. Orientação educativa, palestras e dinâmicas com crianças também estão sendo realizadas. Além de orientações, os agentes realizam testes com o etilômetro e reforçam o risco de acidentes causados por alcoolemia. A fiscalização também está no município com a Operação Lei Seca para combater embriaguez ao volante.

Em Vigia, os agentes de educação e fiscalização têm atuado de forma intensa para reduzir os índices de acidentes de trânsito. Com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), abordam veículos e tentam sensibilizar os condutores sobre os cuidados necessários para ter um Carnaval mais tranquilo e seguro. Na PA-140, via de acesso ao município, os agentes intensificam as ações através de abordagens para verificação das condições de trafegabilidade do veículo; documentação necessária exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Operação Lei Seca. Até o momento, foram registradas três prisões por alcoolemia e uma por não portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para a coordenadora de Educação do Detran, Isabella Mesquita, a ação já traz resultados positivos, entre elas, uma boa conduta para a redução de acidentes. O objetivo, segundo ela, é a conscientização de um trânsito mais seguro.

“Nós lembramos dos principais fatores de risco nas vias: excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica antes da direção veicular, uso de aparelho celular ao volante, ausência do uso de cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo, ausência de uso de capacete, o não uso de equipamento de retenção para as crianças e animais. Lembramos sempre que uma boa conduta resulta em garantias de um trânsito seguro, beneficiando toda sociedade” – Isabella Mesquita, coordenadora de Educação do Detran.

O Detran também está com ações de prevenção na região nordeste do Estado. No município de Salinópolis, os agentes têm atuado de forma conjunta para combater os riscos de acidentes por embriaguez ao volante. As operações estão concentradas na PA-444, principal via de acesso às praias de Salinas, e no Atalaia e Farol Velho com a ação “Transitando nos bares”, uso abusivo de som automotivo e o ordenamento de veículos na faixa de areia. Mais de 600 pessoas já foram orientadas entre condutores e passageiros.

Já em Augusto Corrêa, os agentes levaram as ações educativas para os corredores da folia. Os frequentadores que escolheram o local para curtir o Carnaval receberam orientações para aproveitar em segurança todos os dias de festa.