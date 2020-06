Detran lança novos canais de comunicação para agendamento de serviços

Para garantir mais celeridade no fluxo de atendimento, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) disponibiliza, a partir desta terça-feira (23), novos canais de comunicação para o fornecimento de informações e agendamento de serviços de veículo e habilitação prestado pelo órgão nos municípios com o DDD 91 (Região Metropolitana de Belém e nordeste), 93 (regiões oeste e sudoeste) e 94 (regiões sul e sudeste). O serviço de SMS também será expandido para toda a operação.

Os novos números para contato são: (91) 3289-7500, (93) 31910769 e (94) 31982039. O atendimento está disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h. O serviço de SMS irá receber demandas relacionadas a identificação do protocolo de atendimento; serviço realizado; data e hora do atendimento e endereço.

Os novos números para atendimento não irão inviabilizar o call center 154 e o Webchat disponível no site do órgão. Ambos continuam como canais de comunicação para o agendamento prévio.

A medida visa dar mais suporte aos usuários de todo o estado, que poderão contar com números específicos, por região, para buscar atendimentos relacionados à Clínicas Médicas, Centro de Formação de Condutores (CFCs) e Despachantes.

Por meio destas centrais de atendimentos, é possível obter informações sobre serviços como, licenciamento, mudança de categoria, infrações, procedimentos de primeira habilitação ou renovação, questões administrativas, além da possibilidade de realizar agendamentos de exames médico e psicotécnico, legislação, prático e biometria.

Desde o último dia 8 – quando o Detran retornou suas atividades presenciais – vários protocolos sanitários estão sendo obedecidos para garantir a segurança de servidores e usuários, dentre eles, a obrigatoriedade do agendamento prévio, cuja principal medida de prevenção visa evitar aglomerações nas unidades de atendimento da capital e do interior. Os novos números irão ajudar a desafogar a demanda, que ficou reprimida devido à pandemia da Covid-19.

Canais de agendamento:

Call Center – 154;

Webchat no site do Detran;

(91) 3289-7500; (93) 31910769 e (94) 31982039.

Por Lilian Guedes (DETRAN)