Detran realiza ações sociais em comunidades na capital e no interior

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) realizou ações sociais voltadas à comunidade paraense em situação de vulnerabilidade social e que proporcionaram bons momentos tanto para os agentes quanto para o público, durante este período de festas de fim de ano.

Para começar, na noite da última sexta-feira (20) e manhã do sábado (21), os agentes de fiscalização do órgão realizaram a entrega de presentes e kits escolares na pastoral do menor da comunidade Santo Antônio de Lisboa, que beneficiaram cerca de 230 crianças do bairro do Barreiro e redondezas. Também ocorreu um momento de recreação, em que agentes participaram de uma roda de capoeira junto com as crianças que estavam presentes no momento de recebimento do material.

Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran, ressalta a necessidade de ações como esta serem realizadas pelo órgão. “A gente vê que uma ação como essa tem uma importância muito significativa: aproxima o serviço público, principalmente o nosso, como fiscalização, da população”, acredita.

No domingo (22), agentes da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Itaituba, no sudoeste do Estado, realizaram a entrega voluntária de brinquedos e cestas básicas para os moradores da comunidade de Barreiras. A ação também contou com palestras educativas sobre o trânsito, assim como atividades lúdicas e entrega de lanches.

Por fim, na tarde de quarta-feira (25), agentes do setor de fiscalização da Ciretran de Santarém realizaram a entrega de brinquedos para as crianças que moram no Residencial Salvação.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)

*Colaboração: Esther Pinheiro