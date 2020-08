Detran realiza leilão com mais de 400 veículos na próxima segunda

Leilão será realizado na modalidade online. Serão leiloados veículos que estão no parque de retenção do órgão nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza na próxima segunda-feira (31) um leilão de 406 veículos que estão no parque de retenção do órgão nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

Os leilões serão todos realizados em Belém e na modalidade online, por transmissão em áudio e vídeo. Os interessados podem participar através de login e senha obtidos por cadastramento prévio.

Os carros e motos que estarão disponíveis para lances foram apreendidos, recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias após a data de recolhimento.

Os veículos são divididos em lotes de sucatas e lotes de conservados, quando existe a possibilidade de voltar à circulação.

A lista de veículos pode ser consultada no edital disponível no site do órgão.