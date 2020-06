DF: PM usou spray de pimenta em manifestantes ajoelhados

Membros de acampamento pró-Bolsonaro denunciaram abusos cometidos contra o grupo

Um dos atos de violência cometidos por alguns agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contra o grupo que estava acampado até a manhã de sábado (13), na Esplanada dos Ministérios, foi registrado em uma foto que correu as redes sociais neste final de semana.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a PM usando de atos abusivos contra os manifestantes, em um deles, um agente joga spray de pimenta em apoiadores do acampamento que estavam ajoelhados e rezando.

A ativista Sara Winter, que denunciou os fatos, afirmou que, desde o início, a abordagem não foi pacífica e os policiais simplesmente começaram a cortar as barracas com facões sem qualquer notificação ao grupo que estava estabelecido no local.

– Fomos abordados pela DF Legal às 6h, quando eles começaram a cortar nossas barracas e tendas com facões. Eles precisam chegar, dar uma notificação e um prazo de algumas horas para sairmos, e esse trâmite não aconteceu – afirmou.

A ativista disse ainda que o prejuízo financeiro foi de cerca de 30 mil reais e que os policiais chegaram a jogar comida e água potável no chão.

– Levaram itens pessoais, rasgaram barracas e colchonetes. Mas apesar disso, voltaremos e impediremos o descarte ilegal das nossas coisas – completou.