Dicas de Saúde: Confira os principais alimentos que aumentam a imunidade | Saj Notícias

Confira os principais alimentos que aumentam a imunidade – com receita. Os alimentos que aumentam a imunidade são principalmente as frutas, como o morango e a laranja, os legumes, como o tomate, as sementes e os peixe, pois são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imunológico.

Esses alimentos também ajudam a proteger as células do organismo contra alterações que podem levar a problemas como câncer, além de ajudar a combater infecções e reduzir inflamações.

De maneira geral, a imunidade é fortalecida ao se fazer uma dieta balanceada, comendo pelo menos 3 frutas por dia, incluindo legumes e verduras no almoço e no jantar, adicionando sementes de girassol nas saladas e comendo peixe pelo menos 3 vezes por semana.

Alimentos que aumentam a imunidade contra herpes

Os alimentos que aumentam a imunidade contra herpes são frutas e legumes, como mamão, beterraba, manga, damasco, maçã, pera, figo, abacate e tomate, pois são fortes antioxidantes e ajudam na produção das células do sistema imune, ajudando no combate do vírus da doença. Outros alimentos que aumentam a imunidade contra herpes são:

Sardinha, salmão, atum e linhaça – ricos em ômega 3, importante na regulação das células do sistema imune;

Iogurte e leite fermentado – pois tem probióticos que aumentam a atividade e a produção de células de defesa do organismo.

Além desses alimentos, também é importante consumir peixes, leite, carnes, queijos, soja e ovos, pois são alimentos ricos no aminoácido lisina, que diminui a replicação do vírus da herpes.

Outro cuidado a ser tomado é, durante as crises, evitar alimentos como castanhas, nozes, avelã, gergelim, amêndoas, amendoim, milho, coco, uva, aveia, trigo ou suco de laranja, pois são ricos no aminoácido arginina, que aumenta a replicação do vírus. Para evitar crises de herpes, veja quais são os Sintomas de imunidade baixa.

Alimentos que aumentam a imunidade do bebê

Os alimentos que aumentam a imunidade do bebê podem ser:

Frutas em geral, especialmente laranja, maçã, pera e banana;

Vegetais, como cenoura, abóbora, tomate e abobrinha;

Iogurte natural.

Esses alimentos, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico do bebê, também são facilmente digeridos pelo organismo do bebê e não causam alergias.

Suco para fortalecer o Sistema Imunológico

Esta receita de suco é rica em vitamina C e betacaroteno, que são nutrientes importantes para aumentar as defesas do organismo.

Ingredientes:

4 laranja médias

2 cenouras pequenas

3 copos duplos de água

Modo de preparo:

Lavar bem as laranjas e as cenouras. Raspar a cenoura e cortar em rodelas. Colocar os ingredientes em uma centrífuga. Não é necessário peneirar. Para adoçar, pode-se usar um pouco de açúcar mascavo à gosto.