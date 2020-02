Diego visita familiares de vítima por conta própria e presta condolências um ano após a tragédia

A história do Flamengo mudou no dia 08 de fevereiro de 2019, com uma mancha irreparável: um incêndio ocorrido no Ninho do Urubu ceifou os sonhos e tirou as vidas de dez garotos das categorias de base do Rubro-Negro. Neste sábado, o episódio completa um ano. Em meio a isso, o atleta Diego Ribas decidiu, por conta própria, visitar familiares de Pablo Henrique, um dos atletas mortos .

Hospedados em hotel no Rio de Janeiro, os entes ligados à tragédia receberam o carinho do camisa 10. Além disso, segundo informação veiculada pelo globoesporte.com e confirmada pela reportagem do Coluna do Fla, o atleta teria levado uma camisa e também uma bíblia para entregar às pessoas da família de Pablo Henrique.

Mais tarde, Diego estará presente no Marananã, quando o Flamengo encara o Madureira, pela sexta rodada da fase de grupos da Taça Guanabara. A bola rola para o duelo às 18h, porém, antes da partida, serão realizadas ações em homenagem aos garotos que faleceram. Em campo, jogadores do Fla utilizarão camisas com os nomes das vítimas.