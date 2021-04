Dioguinho comemora artilharia no Remo, mas divide sucesso com o elenco: “todos importantes”

Meia, que passou grande parte da última temporada no banco, é o maior goleador do Leão no ano, com 4 gols em 5 jogos. Último foi marcado no clássico contra o Paysandu, na Curuzu

A evolução do desempenho do meia Dioguinho no Remo é algo que impressiona. O jogador, que passou grande parte da última temporada no banco, hoje é o artilheiro do time no ano, com 4 gols. O último dos gols, inclusive, foi marcado na vitória azulina por 4 a 2 sobre o Paysandu. O atleta, se diz contente com o momento e que procurar manter a sequência positiva.

– Fico feliz de poder ajudar a equipe. Tenho certeza que não só eu, mas todos os demais jogadores do clube são muito importantes. A gente tenta fazer a nossa parte em campo e ficamos felizes em ajudar – disse o meia.

O jogador chegou ao Remo em Setembro de 2020, vindo do Castanhal, durante a campanha do Leão na Série C. No início, Dioguinho foi alvo de muitas críticas da torcida azulina, devido ao mal desempenho. O atleta diz que as críticas foram importantes para que ele pudesse dar a volta por cima e conseguir um lugar de destaque no elenco.

– As críticas foram para eu aprender cada vez mais, tentar evoluir. Isso me motivou bastante. Espero que daqui pra frente a gente possa evoluir e melhorar. Fico feliz de estar atuando bem, de estar ajudando – comemora o jogadorhttps://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Apesar de ter marcado pelo menos uma vez em todos os jogos do Remo no Parazão 2021, Dioguinho ainda não balançou as redes na Copa do Brasil deste ano. Na partida contra o Esportivo, na primeira fase, o jogador foi titular, mas passou em branco.

Agora, o Remo enfrenta um novo adversário: o CSA, dia 16 de abril, em Maceió. Sobre o confronto, Dioguinho prefere não fazer previsões e diz que o mais importante é focar no próximo jogo da equipe, contra o Independente-PA, pelo campeonato estadual.

– Precisamos pensar no jogo da próxima quinta-feira, pelo Parazão. Depois disso a gente pensa no CSA. Pro planejamento, é importante a gente dar um passo de cada vez – explica o meia.