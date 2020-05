Diretor alega incompatibilidade com o tempo e deixa comando náutico do Remo

Após dois anos – entrou em janeiro de 2018, Fábio Cebolão, 51, decidiu deixar a diretoria da náutica do Clube do Remo. A posição assumida pelo dirigente diz respeito suas atividades profissionais, além dos estudos [conclusão do curso de direito].

“Por motivos de trabalho e dar uma maior dedicação aos meus estudos, decidi sair da náutica do Remo. Aos atletas o meu obrigado e ao treinador Alex Sandres, meus agradecimentos”, falou.

Com 25 anos de associado do Clube do Remo, Cebolão conta que sempre colaborou c om os esportes amadores do clube, sobretudo no futebol de base. “Em 2018, a convite do Dr. Manoel Ribeiro [presidente remista na época], trabalhar pelo remo [náutica]. Fui representante do clube na Federação Paraense de Remo [Fepar], e no mesmo ano fomos campeões de regata quebrando a hegemonia do nosso rival”, lembrou.

Ano passado o Remo engatou uma ‘perlenga’ com à Fepar e acabou não participando do campeonato estadual, mas esteve presente nas competições brasileiras promovidas pela CBR [Confederação Brasileira de Remo] e, inclusive, foi vice-campeão da Copa Norte, realizada em Salvador, na Bahia.

No contato com O Liberal, Jhon Vasconcelos, diretor de remo, disse ter ficado surpreso com à saída de Cebolão, mas acredita que a posição do companheiro seja momentânea. “Devido essa pandemia não tenho muito contato com ele [Cebolão]. Antes disso, ele me falou que precisava dar continuidade aos estudos. Vamos resolver essa situação. O Cebolão é um grande colaborador da náutica e a gente precisa dele”, disse, negando qualquer divergência de comando na equipe náutica azulina.

Por Braz Chucre