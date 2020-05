Diretor confirma que festival de lives do Remo será frequente e passará por outros ritmos

Festival solidário inicia com uma banda de pagode. Doações ajudarão atletas da base e o futebol feminino

A diretoria do Remo lançará neste sábado (30) o “Remo Live Fest”, são lives com bandas, em que o torcedor azulino poderá realizar doações e ajudar o clube e seus funcionários nesse período difícil de pandemia. A primeira atração será a banda de pagode De Bobeira e terá início às 15h, no canal da RemoTV no Youtube.



A live é de caráter solidário, o clube arrecadará doações que serão repassadas aos atletas das categorias de base, jogadoras do futebol feminino, além de funcionários que fazem parte da comissão técnica. Em conversa com a equipe de esporte de OLiberal, o diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra, informou que o movimento será frequente.



“Essas lives estão entrando para ajudar financeiramente nesse período de pandemia. O Remo Live Festival é o projeto bem bacana e que vamos trabalhar com uma periodicidade. Nós estamos estudando para saber se será um evento semanal ou quinzenal. Como a iniciativa é ser um festival de música, o torcedor pode esperar que vamos passar por vários ritmos como brega, sertanejo, samba e pop rock”, falou.