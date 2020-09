Diretor de clipes de Taylor Swift e Ariana Grande assinaria “Me Gusta”, da Anitta

O clipe de “Me Gusta“, lançado na sexta-feira, já é um grande sucesso, se aproximando de 10 milhões de visualizações no YouTube. A música de Anitta com Cardi B e Myke Towers é o primeiro investimento da brasileira como contratada de uma gravadora internacional, a Warner Records. Com isso, gente grande esteve envolvida.

Foto: Divulgação

O clipe foi dirigido pelo diretor Daniel Russell, que já dirigiu alguns clipes da Cardi B, além de Justin Timberlake, Normani e Jason Derulo. No entanto, ele chegou depois de uma mudança de planos. O primeiro convocado foi Dave Meyers, um dos diretores mais renomados do mundo da música.

Dave Meyers, no final das contas, não conseguiu desembarcar na agenda para gravar em Salvador, mas a própria produtora indicou Daniel Russell. Portanto, ficou em boas mãos!

“Aliás, a relação previa do diretor com a rapper foi fundamental para a inclusão de cenas remotas gravadas para incluir a americana no clipe através de recursos de edição e chroma key”, nos conta uma fonte segura.

O catálogo de clipes dirigidos por Dave Meyers é impressionante. Entre os mais antigos, tem “Lucky“, da Britney Spears, “You Make Me Sick“, da P!nk, e “Thank You“, de Dido. Passando um pouco o tempo, dá pra destacar “I’m Real“, da Jennifer Lopez, “Firework“, da Katy Perry e “Humble“, de Kendrick Lamar. Os mais recentes já são aclamados, incluindo “Adore You“, do Harry Styles, “Me!“, com Taylor Swift e Brendon Urie, e “No Tears Left to Cry“, da Ariana Grande. São só alguns exemplos!

Bastidores

O Portal POPline conversou com uma pessoa que estava diretamente envolvida na gravação. Ele conta que houve mudanças de última hora, o que deixou o clima um pouco tempo.

Foto: Reprodução Warner Records

“Eu gostei do resultado final, mas foi uma das piores filmagens da minha vida”, conta um profissional que preferiu não se identificar ao POPline.

“A produtora gringa que trabalhou no clipe é muito boa! E em relação a Cardi B, todo mundo sabe, foi uma surpresa total. Ela nunca existiu na música ou no clipe. Na verdade, quem iria dirigir o clipe originalmente era o Dave Meyers, um dos motivos que me fez querer participar do projeto”, explica.

A fonte afirmou que a própria Anitta foi uma das últimas a saber de certas mudanças, o que foi tenso. Ela própria afirmou que está se envolvendo menos. Diferente dos projetos anteriores, ela não está ligada nas estratégias e na procura por parcerias. Está tudo na mão da equipe.

Ele continua: “O Dave é o maior diretor de clipes hoje em dia. Teve alguma questão no meio do processo quando já estávamos em Salvador. Disseram que ele não tinha mais agenda e a empresa responsável enviou Daniel Russel, um diretor menos experiente no lugar. Como esse clipe foi bancado pela gravadora gringa, então todos os custos foram aprovados por eles. Tiveram várias reduções do orçamento original e do roteiro, mas alguém responsável por comunicar à artista não falou com ela sobre a mudança do diretor, nem dos cortes. Então foi um set bem tenso, o dia todo”.

No entanto, nem toda mudança foi negativa. Alguns elementos foram improvisados e acabou dando muito certo.

Foto: Reprodução Warner Records

“Tiveram coisas que foram muito legais e não estavam planejadas. A cena da Anitta tocando com a banda Didá foi improvisada. Corremos para conseguir autorização porque a Anitta viu a fonte do hotel, que nem era locação, e quis filmar ali. Outra parte que Anitta não apareceria e resolveu entrar após ver o cenário foi na escadaria da Igreja. Originalmente seria apenas o Myke Towers naquele set. Também não posso esquecer que mesmo com toda tensão Anitta foi super cuidadosa com o público curioso, aliás só conseguimos rodar porque ela mesma fazia questão de pedir calma ao povo e a grande maioria obedecia. No final, ela tirou fotos com muita gente”, completou.