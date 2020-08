Diretor vai transformar Caso Flordelis em documentário

O assassinato do pastor Anderson do Carmo, que foi encomendado pela própria esposa, a deputada federal Flordelis, vai virar documentário pelas mãos do diretor e roteirista Henrique Freitas. Com o título Valei-me Deus – O Caso Flordelis, o projeto vai resgatar histórias de Flordelis desde sua infância pobre, na Favela do Jacarezinho, até seu indiciamento pela Justiça, que a acusa de planejar o crime com o apoio de pelo menos seis filhos e uma neta.

– Mostrar que nem tudo que reluz é ouro: esse é meu objetivo. O caso é emblemático por isso. Dá a dimensão que, muitas vezes, mídia e sociedade compram histórias que são falsas do início ao fim. Temos uma série de fontes na polícia e, agora, vamos começar as entrevistas ao vivo – afirma o diretor

Henrique, que já dirigiu a redação dos jornais O Dia e Meia Hora, juntou uma equipe de pessoas que acompanharam o caso desde o início: o editor-chefe do SBT Rio, Humberto Nascimento; o ex-editor-chefe do Dia e do Meia Hora, Marco Antonio Rocha; a ex-chefe de reportagem do Dia; Maria Inez Magalhães; e o produtor do SBT Rio e ex-editor-chefe de O São Gonçalo, Gustavo Carvalho.

A equipe apura informações desde julho do ano passado. O filme é uma coprodução da Chamon Produções Artísticas, que já realizou mais de 20 obras para a TV e o cinema, e da 502 Digital, de Henrique Freitas.

Por: Rafael Ramos