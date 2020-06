Diretoria da Festa de Nazaré realiza Cerco de Oração pelo Círio 2020; confira programação

O Cerco de Oração pelo Círio 2020 teve início no último domingo, (21), e segue pelos próximos seis dias, quando a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza diversos momentos de adoração e oração do terço pelo fim da pandemia e pelo direcionamento do Círio 2020. O início das orações foi na Basílica Santuário, na tarde deste domingo, com missa.

A partir da última segunda-feira (22), e nos outros dias, as orações continuam, sempre de 19 às 21h, em diversas comunidades católicas de Belém, mas apenas com transmissão e acompanhamento pelas redes sociais. As comunidades participantes são Mar a Dentro, Shalom, Casa da Juventude, Sementes do Verbo, Cristo Alegria e Maíra.



“Mesmo com as dificuldades para um momento de orações presencial, o que inviabilizou a realização do tradicional Cerco de Jericó, achamos importante não deixarmos de rezar pelo Círio e, por isso, adaptamos um Cerco de Oração, com duas horas todos os dias, durante sete dias, para nos conectarmos profundamente com nossa fé em adoração e oração não só pelo Círio, mas pela cura da humanidade e o fim da pandemia”, ressalta o Diretor de Evangelização, Antônio Salame.

Para o diretor coordenador da DFN, Albano Martins, “o Cerco de Oração é uma oportunidade de intensificarmos os nossos pleitos a Nossa Senhora pela cura, pelo surgimento da vacina, pelo controle da pandemia e pela retomada da nossa vida, com nossos trabalhos, convívio social e saúde. Então a DFN, em comunhão com a igreja e as comunidades, traz este momento aos devotos e fiéis para que se unifiquem em oração”.

Cerco de Oração em intenção pelo Círio 2020 e o fim da pandemia, acompanhe pelas redes sociais:

Início: 21/06 – 14 às 16h – Basílica Santuário (presencial e online)

22/06: 19 às 21h – Comunidade Mar a Dentro (online)

23/06: 19 às 21h – Comunidade Shalom (online)

24/06: 19 às 21h – Comunidade Casa da Juventude (online)

25/06: 19 às 21h – Comunidade Sementes do Verbo (online)

26/06: 19 às 21h – Comunidade Cristo Alegria (online)

Término: 27/06 – 19 às 21h – Comunidade Maíra (online)

O Círio 2020

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Ainda não há uma confirmação de realização ou não das romarias neste ano.