Diretoria do Papão reforça time do CT Raul Aguilera com ídolo campeão dos campeões

O trabalho não para. Nem dentro e tampouco fora do canteiro de obras. Composto por torcedores, conselheiros e colaboradores, o time do CT Raul Aguilera acaba de ganhar mais um reforço de peso. A convite do presidente Ricardo Gluck Paul, o ídolo e ex-presidente Vandick Lima aceitou a missão de contribuir, de forma voluntária, diretamente com a construção do Centro de Treinamento do Paysandu Sport Club, através de campanhas nas redes sociais e na busca por novos parceiros para a captação de recursos.

Quando o Papão conquistou a tríplice coroa, em 2002, com os títulos de campeão paraense, da Copa Norte e da Copa dos Campeões, Vandick foi decisivo naquele time cheio de craques que, mesmo sem dispor da estrutura de um centro de treinamento, chegou ao ápice e fez do clube o Maior Campeão da Amazônia. Hoje, ao ver a evolução dos trabalhos, o eterno ídolo projeta um futuro vitorioso. “O centro de treinamento vai deixar o Paysandu mais forte e mais próximo dos seus objetivos e de grandes conquistas”, afirmou o ex-atacante, que visitou o terreno localizado no bairro de Águas Lindas, em Belém, na manhã desta terça-feira (9), junto com Ricardo Gluck Paul.

Vandick Lima recebeu sua carteirinha do programa Sócio Bicolor – plano CT, que destina 100% das adesões para as obras. O eterno campeão dos campeões atendeu a um convite feito por Ricardo Gluck Paul. “Estamos muito honrados em receber no time do Centro de Treinamento do Paysandu um dos maiores ídolos da história do clube, que vem se unir a nós em um momento dramático da nossa história, em meio a essa pandemia. Eu tenho certeza que com a energia do Vandick, esse sócio CT vai decolar e vai ser a grande mola propulsora do nosso CT”, exaltou o presidente bicolor.

Vandick Lima e Ricardo Gluck Paul visitaram as obras do CT Raul Aguilera

Ainda de acordo com Ricardo Gluck Paul, o momento pede convergência entre toda a Nação Bicolor. “O que o Vandick está fazendo é o que se espera de um cara do nível dele, como um ídolo eterno da torcida, e também de um ex-presidente que até hoje se importa com o clube, se faz presente em um projeto tão valioso. Tudo isso é pelo Paysandu. O torcedor pode colaborar de várias formas, como já vem ajudando, e ele tem um papel decisivo para a conclusão da realização desse sonho que já começou a se tornar realidade”, completou.

Depois de finalizar a supressão vegetal e a limpeza de uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados, a Comissão de Obras do CT já iniciou a segunda fase dos trabalhos no Centro de Treinamento Raul Aguilera, com serviços de terraplanagem para a implementação de campos de futebol ainda este ano. “O CT, sem dúvida, é a garantia de colocar o Paysandu em um outro patamar no futebol. O futuro está bem aqui na nossa frente”, destacou Vandick Lima.

Além dos campos de futebol e de toda a estrutura física, o CT Raul Aguilera também terá um parque ambiental em um espaço de cerca de 30 mil metros quadrados, onde a torcida poderá fazer trilhas, plantar mudas de plantas e se reunir para fazer confraternizações. O espaço vai ser ocupado por dez malocas que serão comercializadas com nomes de torcedores.

Por meio de um site criado para captar recursos e um plano exclusivo dentro do programa Sócio Bicolor, a Fiel tem participado efetivamente do projeto de construção do CT desde o início da primeira etapa das obras. Quase R$ 24 mil já foram arrecadados em uma vaquinha virtual lançada pela Comissão de Festas do Paysandu, grupo formado por torcedores. Clique aqui para contribuir com a vaquinha ou para tornar-se um sócio CT. Recentemente, o clube também lançou uma camisa exclusiva que será formada por nomes de torcedores em listras horizontais. Mais de 40% do valor arrecadado com os uniformes será destinado às obras.

Por: Jorge Luís Totti