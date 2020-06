DMC DeLorean ganha vida em projeto de carro voador

A Urban Aeronautics, fabricante de veículos VTOL (acrónimo para Vertical Take-Off) estabeleceu uma parceria com a HyPoint para produção do CityHawk alimentado por hidrogênio. Remetendo a visual retrô quando visto na horizontal, o veículo utiliza poderosas hélices para sobrevoar perímetros urbanos.

Logo de cara, facilmente podemos identificar certa semelhança com o clássico DMC DeLorean de De Volta Para o Futuro (1985), mas o design engana: o CityHawk é um projeto extremamente futurista e pretende dar vida a carros voadores. Seu projeto é inspirado no AirMule, veículo destinado às forças militares, mas voltado para a mobilidade em cidades.

As tecnologias HyPoint, por sua vez, combinam o design e construção do veículo com um sistema de energia extremamente leve — tornando-o ideal para veículos VTOL. Essa fonte de energia tem se mostrado promissora para aeronaves por apresentar corpo leve, mas ter densidade elétrica similar à de baterias de íon-lítio; sem contar com tempo de recarga ainda menor.

O CityHawk é diferente da grande maioria dos projetos do setor, considerando que ele não conta com asas e seu tamanho é próximo à de uma SUV. A Urban Aeronautics gostou de apelidá-la de “fancraft”, brincando com a palavra “fan” que, em português, é “ventilador” ou “ventoinha”.

O veículo comporta seis tripulantes confortavelmente e, logicamente, exigiria um intenso treinamento para pilotagem. Atualmente, o projeto ainda está somente no papel, mas a companhia está correndo para garantir certificações e dar continuidade ao desenvolvimento.

“Queremos a colaboração da HyPoint para integrar seus sistemas abastecimento por hidrogênio de próxima geração nos transportes eVTOL para o mercado aéreo de mobilidade urbana”, disse Rafi Yoeli, CEO da Urban Aeronautics. Ele acredita que a alta densidade energética dessas baterias são a “chave para o futuro da aviação eVTOL”.

“Carros voadores” podem não estar tão distantes assim. Em testes militares, o Cormorant — outro VTOL projetado para militares — apresenta ótimos resultados, ainda que seu corpo seja extenso demais para voos urbanos.