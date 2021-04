Documentário sobre a vida de Karol Conká será exibido na Tela Quente

Uma equipe do Globoplay foi até Curitiba entrevistar família, amigos e colegas da ex-BBB21

A Globo está fazendo de tudo para limpar a imagem de Karol Conká, que é considerada a grande vilã do Big Brother Brasil 21. Depois de ter saído do reality com a rejeição recorde de 99,17% dos votos, a rapper está se dedicando ao documentário sobre sua vida que vai ser disponibilizado no Globoplay.

Uma equipe do streaming foi até Curitiba entrevistar família, amigos e ex-colegas da ex-BBB. O projeto está previsto para ser lançado em maio em grande estilo: os dois primeiros episódios devem ser exibidos na Tela Quente.

A emissora está auxiliando Karol Conká a montar sua estratégia após ter tido a maior rejeição da história do reality. Fora do BBB, a rapper afirmou que foi sincera dentro do jogo.

“Meu maior acerto foi ser sincera, falar para as pessoas todas as coisas positivas que eu estava pensando e tinha para dizer. E os looks também (risos)! Meu maior erro foi ter mergulhado na tristeza de não poder estar no controle da minha vida. Eu conseguia controlar as lágrimas, mas o resto não controlava, não”, disse a cantora, que está escrevendo um livro e preparando um novo álbum.