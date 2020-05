“Dói mesmo”, diz Biah Rodrigues sobre amamentar Theo, seu filho com Sorocaba

Modelo compartilhou foto do momento de intimidade neste domingo (24)

Mãe de primeira viagem, Biah Rodrigues, 23, não cansa de compartilhar cada momento da rotina com Theo, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Sorocaba, 39 –que já revelou não ter desgrudado do bebê desde seu nascimento. Neste domingo (24), a modelo compartilhou em seu Instagram uma foto em que amamenta Theo, ainda na maternidade onde deu à luz, de parto natural. “Melhor do que gerar é poder amamentar”, disse.

Biah descreveu como “mágico” o primeiro contato de Theo com seu seio, logo após o nascimento: “É uma delícia ver ele todos esses dias grudadinho em mim, um momento único só nosso, a cada mamada renovamos essa conexão”, disse.

Ainda assim, a modelo manteve a sinceridade ao falar sobre a dor que sente ao amamentá-lo. “Doer? É, dói mesmo (risos). Mas seguimos firmes e fortes com todas as dicas e mandingas pra cicatrizar um seio rachado!”, brincou, pedindo para os seguidores mandarem dicas para ela testar.

Enquanto isso, nos stories, Biah mostrou detalhes da organização do closet de Theo e dividiu momentos dos shows particulares que Sorocaba tem feito para o primogênito.

Cantor Sorocaba e esposa Biah Rodrigues esperam o primeiro filho, Théo Divulgação/Mari Righez

Junto desde 2018, o casal anunciou a gravidez em 13 de dezembro de 2019, dois dias antes do casamento, celebrado no haras do cantor. Theo veio ao mundo em 17 de maio, por meio de parto natural, já acumulando mais de 60 mil seguidores. Com menos de seis dias de vida, esse número já passa de 100 mil.