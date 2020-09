Dois anos após facada, Bolsonaro agradece a Deus por sua vida

Presidente publicou agradecimentos nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou neste domingo (6), dois anos após o atentado a faca que sofreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando estava em campanha pela Presidência do Brasil. Em uma publicação no Twitter, Bolsonaro fez agradecimentos a Deus e àqueles que ajudaram a salvar sua vida.

– OBRIGADO: Senhor pela minha vida. Dr. Borsato e profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora/MG. Drs. Macedo e Leandro, médicos e enfermeiros do Hospital Albert Einstein. Aos que oraram e ao Brasil por continuar livre e sendo a terra mais maravilhosa do mundo! – escreveu o presidente.

Apoiadores, políticos e a própria família de Jair Bolsonaro também agradeceram publicamente pela vida do presidente. O filho Eduardo fez vários posts destacando o profissionalismo da equipe que atuou com Bolsonaro.

– Muitas pessoas foram essenciais para que o ato ficasse só na tentativa. A começar pelos colegas da Polícia Federal, que não se afobaram num momento de alto estresse, souberam comunicar, fazer a rápida e vital extração de JB do local, já sabendo a rota para o hospital mais próximo.

Em seguida, Eduardo publicou uma foto do pai no hospital e disse que havia ali uma “família perdendo o pai”.

– Chegando na Santa Casa de Juiz de Fora havia uma equipe de médicos especialistas para as exatas necessidades do paciente. Para muitos era o Brasil perdendo as esperanças. Para nós era, acima de tudo, a família perdendo o pai – lembrou.

O deputado encerrou as publicações afirmando que o pai foi salvo por “um milagre”.

– Hoje faz 2 anos da tentativa de assassinato de meu pai. Aquilo que alguns chamam de coincidência, nós chamamos de benção, ou milagre se preferir. Obrigado, Senhor – escreveu.