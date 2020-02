Dois dias após a derrota nos pênaltis, a eliminação na Copa do Brasil para o CRB ainda ecoa na Curuzu.

⠀

Questionado sobre como anda o clima no elenco, o atacante Uilliam Barros foi claro. “Acabamos sendo prejudicados pela arbitragem, mas isso já ficou no passado, temos que olhar pra frente e focar ainda mais no estadual”.

⠀

Atualmente na liderança do Parazão, o Paysandu precisa manter a boa campanha no estadual para permanecer na luta pelo topo da tabela.

⠀

“Estamos focados nos objetivos. As folgas de dois dias serão de descanso. Vamos aproveitar a família para voltar na segunda com o foco total. A eliminação mexe com a gente. Doeu muito. Mas temos que deixar no passado e focar no que vem pela frente”.