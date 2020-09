Dois homens são presos por porte ilegal de armas e munições em Breu Branco

Com os suspeitos foram encontradas três espingardas calibre 28 milímetros e 14 munições do mesmo calibre.

Equipes do 13° Batalhão (13° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IV, com sede em Tucuruí, prenderam dois homens que estavam com três armas de fogo no município de Breu Branco, região nordeste do estado. As informações forma divulgadas nesta terça-feira (16).

Os policiais militares faziam ronda na vila Mamorana quando observaram a aproximação dos suspeitos em uma motocicleta. Os militares ainda deram ordem de parada para a dupla, que tentou fugir do local.

Os policiais conseguiram abordar os suspeitos e encontraram três espingardas calibre 28 milímetros e 14 munições do mesmo calibre. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.