Dois homens são presos por tráfico de drogas em Belém

Um dos suspeitos foi preso no distrito de Icoaraci e o outro no bairro da Condor

Dois homens foram presos neste sábado (19), por tráfico de drogas, em Belém. Um deles no distrito de Icoaraci e o outro no bairro da Condor. As prisões foram realizadas por equipes do 10º e 20º Batalhão de Polícia Militar, que não informou os respectivos nomes dos suspeitos.

Em Icoaraci, militares do 10º BPM realizavam rondas durante a manhã deste sábado, nas proximidades da rua Pimenta Bueno com 2 de dezembro, mais conhecida como “7ª rua”, quando localizaram o primeiro suspeito. A equipe policial realizou a abordagem e encontrou com ele uma quantidade de entorpecentes que possivelmente seria distribuída na localidade. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Seccional de Icoaraci onde passou pelos procedimentos adequados. Ainda de acordo com informações dadas pelos agentes, o suspeito era conhecido na área pela prática de tráfico de drogas e ameaça contra policiais.

Já no bairro da Condor, equipes do 20º batalhão realizavam rondas na área quando abordaram o segundo suspeito. Durante a revista pessoal, os militares encontraram com ele cerca de 12 papelotes de cocaína que foram apreendidos e conduzidos juntamente com o suspeito para a Seccional da Cremação.

De acordo com o artigo 33 da Lei de Drogas, pratica o crime de tráfico de drogas quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.