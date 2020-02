Dois jogos abrem a quarta rodada do Campeonato Paraense 2020

O maior clássico da região Norte do Brasil está chegando. O Remo enfrenta o Paysandu no próximo domingo (9), ás 16h, no Mangueirão, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Os ingressos para o confronto já estão à venda.

Os ingressos estão sendo vendidos nas Lojas do Remo no valor promocional de R$30 arquibancada. Após isso, os bilhetes estarão custando R$40 arquibancada e R$60 a cadeira.

O torcedor azulino também poderá comprar seu bilhete para o confronto nos cartões de crédito ou débito. Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas do Remo, com um acréscimo de 3% (CARTÃO DE DÉBITO) e 5% (CARTÃO DE CRÉDITO).

No dia da partida, os bilhetes serão vendidos no Mangueirinho de 10h às 16h30.

Pelo Clube do Remo:

Sócio-Torcedor

Terão entrada exclusiva no A3, podendo levar um acompanhante que tenha o ingresso adquirido para o Portão A3.

ST também poderá entrar por qualquer outro portão no Mangueirão.

Meia entrada

Os bilhetes de meia-entrada serão reservados pelo site do MeuBilhete na sexta-feira (7), a partir das 8h. A retirada do ingresso ocorre no sábado (8), das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire.

Gratuidade

Já as gratuidades para pessoas com deficiência serão entregues AAPPD conforme ajustado com os órgãos públicos.

Os ingressos dos idosos serão distribuídas no domingo (9), no Portão A1 do Mangueirão, a partir das 13h.

Menores

Fique ligado, torcedor azulino! Para ter acesso gratuito, o menor de 12 anos deve estar acompanhado obrigatoriamente do pai, mãe ou responsável legal, mediante apresentação de documentação própria do responsável (documento de identidade e que comprove a sua situação de responsável legal), e da certidão de nascimento ou documento com foto do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Já maiores de 12 anos terão acesso acompanhados pelo responsável com grau de parentesco ou de um maior de 18 anos, munido de autorização assinada pelo responsável legal.

Estacionamentos

Os tickets de estacionamentos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo

O estacionamento dos sócios-torcedores será exclusivo no A3.

Os ingressos de estacionamento serão vendidos apenas um por CPF.

Os bilhetes de estacionamento estão à venda apenas no dinheiro e são limitados.

Confira os pontos de venda:

BILHETERIA BAENÃO

Dias 7 e 8/02

Início: 9h às 17h

Dia 09/02

Início: 9h às 14h

LOJA DO REMO – BAENÃO

Início: 9h às 18h

LOJA DO REMO – SEDE SOCIAL

Início: 9h às 19h

Aos Sábados

Início: 9h às 15h

Dia: 9/02

Início: 9h às 14h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Início: 9h às 21h

Dia: 09/02

Início: 9h às 14h

LOJA DO REMO – BOSQUE GRÃO PARÁ

Segunda a sábado

Início: 10h às 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING CASTANHEIRA

Segunda a sábado

Início: 10h às 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING PÁTIO BELÉM

Segunda a sábado

Início: 10h às 22h

LOJA DO REMO – PARQUE SHOPPING

Segunda a sábado

Início: 10h às 22h

LOJA DO REMO – BOULEVARD SHOPPING

Segunda a sábado

Início: 10h às 22h

LOJA DO REMO – CASTANHAL

Segunda a sexta

Início: 9h às 14h/ 14h às 18h

Sábado

Início: 9h às 14h

Pelo Paysandu Sport Club :

CENTRAL SÓCIO BICOLOR SEDE SOCIAL

No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 19h.

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

SÓCIO BICOLOR DA CURUZU

No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 18h.

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

LOJAS LOBO DOS SHOPPINGS BOULEVARD, BOSQUE GRÃO PARÁ E METRÓPOLE

No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 22h.

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, a venda ocorrerá das 10h às 22h.

LOJA DO BORDADO – IT CENTER SUBSOLO

No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 21h30.

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, a venda ocorrerá das 9h às 21h30.

No dia 9, a venda ocorrerá das 9h às 15h.

LOJA ENCONTRO DOS CAMPEÕES (ICOARACI – TV. Pimenta Bueno n 831 entre 5ª e 6ª rua)

No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 19h.

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8, a venda ocorrerá das 9h às 12h e das 15h às 19h.

No dia 9, a definir.

ESTÁDIO DA CURUZU

BILHETERIA DO CHACO

No dia 9, a venda ocorrerá das 8h até às 12h.

CEJU

No dia 9, a venda ocorrerá a partir das 9h.

VALOR DOS INGRESSOS

R$ 25 – arquibancada (Promoção de 2.000 ingressos. A venda será realizada somente nas Centrais do Sócio Bicolor da Sede e da Curuzu. Pagamento em dinheiro).

R$ 30 – arquibancada (Promoção de 3.000 ingressos. Venda em todos os pontos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou débito).

R$ 40 – arquibancada (Venda em todos os pontos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, débito ou crédito).

R$ 60 – cadeira (Venda em todos os pontos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, débito ou crédito).

MEIA ENTRADA

Serão disponibilizadas 500 entradas de arquibancada para estudantes, em sistema de cadastro no site oficial do clube, nesta quinta-feira (6), às 18h. A retirada do ingresso será na sexta-feira (7), no portão P9 do Estádio da Curuzu, das 15h às 17h.

VALOR

Arquibancada – R$ 20

SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E REMIDOS

Serão disponibilizados 100 ingressos de arquibancada e outros 100 de cadeira aos sócios proprietários e remidos do clube, com venda na secretaria da Sede Social. No dia 3, a venda ocorrerá das 15h às 18h. Nos dias 4, 5, 6 e 7, a venda ocorrerá das 9h às 18h. No dia 8, a venda ocorrerá das 9h às 12h.

VALOR

Arquibancada – R$ 20

Cadeira – R$ 30

IDOSOS

Serão disponibilizados 400 ingressos exclusivos para idosos, com entrega realizada no dia 7 de janeiro, no portão P9 do Estádio da Curuzu, a partir das 10h. O idoso deverá portar documento de identidade ou documento equivalente.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Os 177 ingressos disponibilizados para os deficientes físicos serão entregues e distribuídos sob a responsabilidade da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, a APPD, localizado na Passagem Alberto Engelhard (antiga Vila Teta), esquina com 25 de março, no bairro de São Brás.

RESUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS POR SETOR

12.000 – Ingressos para comercialização;

3.500 – Sócio Bicolor;

1.784 – Gratuidades;

216 – SEEL

17.500 – carga total.