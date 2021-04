Dólar abre em leve queda antes de ata do Fed e com foco local em pandemia e Orçamento

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha oscilação moderada nos primeiros negócios desta quarta-feira, mas com viés de queda, com o real mostrando desempenho melhor que vários de seus pares conforme investidores aguardavam a ata da última reunião de política monetária do banco central norte-americano, enquanto no Brasil as atenções seguiam voltadas para a pandemia e o Orçamento.

O dólar à vista caía 0,26%, a 5,5880 reais, às 9h09. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez cedia 0,12%, para 5,5945 reais.