Dom Eliseu: Homem preso por furto tinha mandado de prisão por homicídio

O acusado estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Rondon do Pará, pelo crime de homicídio cometido em 2019. Ele já está à disposição da Justiça Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on print

Preso pela Polícia Civil em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, acusado de furto qualificado, um homem estava com mandado de prisão preventiva decretado contra ele pela Comarca de Rondo do Pará, também no sudeste do estado, pelo crime de homicídio. O mandado de prisão havia sido expedido no dia 11 de setembro do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ontem (14), após ser denunciado pelo crime de furto qualificado. Ao chega à Delegacia de Dom Eliseu, foi feita a consulta a fim de verificar seus antecedentes criminais.

Na consulta, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva contra ele expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará. Ainda segundo a polícia, já foi feita a comunicação sobre a prisão dele para a Comarca e ele deve ser recambiado, para responder pelo crime.

(Tina Santos)