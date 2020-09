Donald Trump é indicado ao prêmio Nobel da Paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao prêmio Nobel da Paz de 2021 por sua atuação na pacificação das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, anunciada em 13 de agosto. A informação é da emissora norte-americana Fox News.

A indicação foi feita pelo parlamentar norueguês Christian Tybring-Gjedde, que destacou os esforços de Trump em “criar a paz”.

– Pelo mérito dele, acho que ele fez mais tentando criar a paz entre as nações do que a maioria dos outros indicados ao prêmio da Paz – disse o político.

Tybring-Gjedde é presidente da delegação norueguesa na Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan). Ele defendeu que Trump não colocou os EUA em guerra com outras nações.

– De fato, Trump quebrou uma sequência de 39 anos de presidentes americanos que começaram uma guerra ou levaram os Estados Unidos a um conflito armado internacional. O último presidente a evitar isso foi o ganhador do prêmio da Paz Jimmy Carter – declarou em uma carta.

O vencedor será anunciado somente em 9 de outubro do ano que vem. As indicações para o Nobel da Paz deste ano se encerraram em fevereiro.

Donald Trump já foi indicado ao Nobel da Paz em 2018. A nomeação foi defendida também por parlamentares conservadores da Noruega, que destacaram os esforços do republicano em negociar o desarmamento da Coreia do Norte com o ditador Kim Jong-un.