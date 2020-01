Douglas Packer do Clube do Remo, vai no banco contra o Carajás

O Clube do Remo participou na manhã da última segunda (20) da reunião realizada pela Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará, Alidesp. O presidente Fábio Bentes esteve presente no evento e assinou contrato em parceria com a Associação.

O presidente azulino participou da mesa composta por representantes de outros clubes paraenses, sendo eles Carajás, Tapajos e Paysandu. O presidente Fábio Bentes falou sobre a importância do convênio. “Para o Clube do Remo é com muita alegria que se assina esse convênio, entendo que perdemos muitos valores, identificamos vários atletas paraenses que estão jogando fora do estado e se quer foram vistos com outros olhares pelos clubes que disputam o Campeonato Paraense”, disse.

O evento contou ainda com a presença de políticos paraenses e atletas. Fábio Bentes falou também sobre a parceria com a Alidesp. “A gente procura a Alidesp e a Alidesp procura a gente, traz o garoto e daremos uma avaliada com carinho. A ideia é que quando tiverem as competições, sejamos avisados e mandaremos um observador. Podemos chamar o nosso time e fazer um amistoso com a garotada, queremos deixar as portas abertas”, falou.

Por: Lívia Alencar – Remo