Doze horas de chuva causam transtornos em Belém

A chuva de 12 horas ininterruptas que começou no início da noite de ontem e terminou apenas na manhã desta terça-feira, 11, causou alagamentos em diversos pontos da cidade, até mesmo naqueles onde tais cheias já pareciam ter sido vencidas por conta de intervenções no saneamento da área, como é o caso em diversos pontos próximos ao BRT, nas avenidas Almirante Barroso e Augusto Montenegro.

Nas primeiras horas do temporal, no perímetro da Almirante que fica entre a sede da Tuna Luso até o Entroncamento, havia diversos pontos que chegavam a impossibilitar os veículos circularem por duas faixas. Muitos motoristas acabaram tendo que pegar a via do BRT para poder se locomover frente ao grande engarrafamento que se formou.

Na Augusto Montenegro também teve o mesmo problema, não chegando afetar com a mesma intensidade, mas causou lentidão no trânsito. A péssima visibilidade fazia com que os motoristas ligassem o alerta para prevenir quem vinha atrás. Um carro chegou a cair dentro de um bueiro na frente do condomínio Green Ville I.

Também houve alagamento na Travessa Lomas Valentinas com Avenida Rômulo Maiorana, bem próximo ao Bosque Rodrigues Alves. Os motoristas preferiam dar meia volta para não dar chances para causar prejuízos. Também houve focos em Curió Utinga, na travessa Mauriti com João Paulo e na Rua dos Pariquis com Travessa Dr. Moraes.

A manhã veio e a chuva insistia em se tornar presente. Muitas pessoas optaram por pegar motorista por aplicativo, pois até os pontos de ônibus estavam complicados. Mas quem insistiu no busão, pegou uma grande lentidão no trânsito das principais vias, muito por conta da chuva que deixou a pista molhada e a visibilidade prejudicada.

Foi um início de terça-feira complicada. O tempo nublado foi desaparecendo somente a partir das 9 horas.

