Drº Drauzio Varella convoca mesários em meio a pandemia e vira meme

O médico Drauzio Varella virou meme nas redes sociais ao protagonizar uma campanha de convocação de mesários para as eleições deste ano. Isto porque a orientação mais recente é a de que os voluntários que não sejam grupo de risco compareçam, pois todas as medidas de precaução contra a Covid-19 estão sendo tomadas.

No entanto, não era isso que o médico estava pregando há alguns meses. Drauzio, com sua opinião médica, recomendava o “fique em casa” como forma de prevenção ao coronavírus. Segundo ele, como não havia vacina e nem medicação específica para a Covid-19, a medida mais recomendada era o isolamento social.

Ainda antes disso, logo no início da pandemia no Brasil, quando ainda não se sabia o alcance e a letalidade do vírus, Drauzio veio a público afirmar que “era uma gripezinha” e que as pessoas poderiam seguir sua rotina normalmente apenas com os cuidados de higiene básicos.

Todas essas orientações contraditórias renderam críticas a Drauzio, sobretudo porque sua opinião como médico torna-se ainda mais relevante e gera impactos significativos no comportamento do brasileiro, que tem nele uma referência profissional.

Por: Gabriela Doria